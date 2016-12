"Música tem mais poder para mudar"

Ser pai direciona-o para ter personagens infantis fortes e ajuda-o a entendê-las?

Nos meus livros aparecem crianças, mas também velhos. Às vezes precisamos de uma perspetiva mais ingénua, noutras uma que sinta o peso da vida. Na Páscoa judaica há a tradição de o mais novo fazer uma pergunta ao mais velho e isso parece-me boa prática. É possível que o mais velho tenha as melhores respostas, mas é provável que o mais novo tenha as melhores perguntas. As essenciais, as que já nos esquecemos de fazer.



Outra personagem é um escritor que tem pessoas sequestradas na cave e retira-lhes histórias. Se alguém for à procura de uma cave em sua casa, o que encontra?

Não posso dizer (risos). Essa ideia surgiu-me há uns tempos, pois se é possível extrair a verdade através da tortura, também é possível extrair a ficção. Imaginei uma personagem que pusesse isso em prática. Eu nunca poria, o que não quer dizer que os escritores não o façam, ainda que não literalmente.



Afonso Cruz acaba de lançar ‘Nem Todas as Baleias Voam’, romance sobre os efeitos do desaparecimento de uma mulher russa no pianista Erik Gould e em Tristan, filho de ambos. Como pano de fundo, um plano da CIA para cativar a juventude da Europa de Leste durante a Guerra Fria.Afonso Cruz - Foi um amigo de Belgrado que me falou dos festivais de jazz na Guerra Fria. Comecei a ler livros sobre o ‘Jazz Ambassadors’ e apercebi-me de que tinha ali a história fascinante de uma tentativa de conquistar o Mundo com música.Não sei se é utópico conquistar o Mundo fazendo as pessoas ouvir música, mas é muito bonito. E acredito que a música seja, entre as áreas culturais, a que tem maior poder para mudar mentalidades e alterar estados de espírito.