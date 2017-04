Morreu o escritor Fernando Campos

O escritor Fernando Campos morreu no sábado, em Lisboa, aos 92 anos, anunciou a família. Autor dos romances ‘A Casa do Pó’ (Prémio Literário Município de Lisboa), e ‘A Sala das Perguntas’, ‘O Cavaleiro da Águia’, ‘A Esmeralda Partida’ (Prémio Eça de Queirós - 1995), entre muitos outros, Fernando Campos foi um homem de muitos talentos, quase renascentista. Adorava cinema e música, sentia-se tão à vontade com a pena como com o pincel, dominava o escopro como o Grego Antigo e o Latim, as suas áreas de formação, que leccionou na longa carreira que teve como professor do Ensino Secundário, no Liceu Pedro Nunes, onde sempre foi também professor de português.

Filho do pintor Alberto da Silva Campos, nasceu na Maia em 1924, frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Filologia Clássica. A escrita demorou a chegar. Ainda publicou versos na juventude, mas embora seja autor de várias obras didácticas e monográficas de investigação etimológica e literária, estreou-se como ficcionista aos 62 anos com o romance histórico ‘A Casa do Pó’ (1986), cuja acção decorre em finais do século XVI e conta a história das peregrinações de Frei Pantaleão de Aveiro (autor do ‘Itinerário da Terra Santa’, publicado em 1593, um clássico de literatura de viagens do final do século XVI), traçando um panorama da cristandade ocidental e oriental.

O livro levou-lhe 11 anos a preparar e colocou-o de imediato entre os grandes escritores portugueses. Foi um êxito tremendo, esgotando edições atrás de edições. Apareceu nos jornais, na televisão, passou a ser reconhecido nas ruas. Feito notável para um novo autor de… 62 anos. Certo é que não deixou escapar a oportunidade. Reformou-se e lançou-se no segundo livro.

Seguiram-se ‘O Homem da Máquina de Escrever’, ‘Psiché’, ‘A Esmeralda Partida’ (sobre a figura de D. João II), que lhe valeu o Prémio Eça de Queiroz. Em 1998, a vida de Damião de Góis inspirou-lhe novo romance, ‘A Sala das Perguntas’, e, em 1999, lançou o livro de contos ‘Viagem ao Ponto de Fuga’. ‘A Ponte dos Suspiros’ data de 2000 e retrata um jovem D. Sebastião que por vergonha vive incógnito como mendigo.

Em 2001 publicou ‘...Que o meu pé prende...’, voltando dois anos depois à ficção de carácter histórico com ‘O Prisioneiro da Torre Velha’, sobre a vida de D. Francisco Manuel de Melo, soldado, escritor e diplomata que viveu entre 1608 e 1666, durante o período da dinastia filipina. Em 2005, publicou ‘O Cavaleiro da Águia’, que tem como protagonista D. Gonçalo Mendes da Maia, "o Lidador" e, em 2007, edita ‘O Lago Azul’, sobre a vida dos descendentes de António de Portugal, Prior do Crato. Em 2009 publica ‘A Loja das Duas Esquinas’ e, dois anos mais tarde, vem a lume ‘A Rocha Branca’, revisitando a figura da poetisa grega Safo.

‘Ravengar’, de 2012, foi o último romance que publicou.

Algumas das suas obras estão traduzidas para francês, alemão e italiano. Colaborou ainda com o Jornal de Letras, Artes e Ideias, com uma crónica intitulada Os Trabalhos e os Dias.

Fernando Campos nasceu a 23 de Abril de 1924, em Águas Santas, concelho da Maia.

