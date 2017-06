Alfama vence Marchas Populares de Lisboa

"O campeão voltou", "Somos Bicampeões". Assim se gritou ao início da manhã em Alfama, quando se soube dos resultados das Marchas de Lisboa.

Alfama celebra vitória nas Marchas de Lisboa



O bairro de Alfama foi o vencedor da edição deste ano das Marchas Populares de Lisboa, anunciou esta terça-feira a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), responsável pela organização da iniciativa.



O segundo lugar foi atribuído à marcha do Bairro Alto e o terceiro à marcha da Madragoa.



Este ano, as Marchas Populares de Lisboa fizeram uma alusão ao oceano Atlântico como "mar de encontros", no âmbito de "Passado e Presente - Lisboa, capital ibero-americana de Cultura".



Segundo a EGEAC, as marchas são avaliadas com uma pontuação de 0 a 20 e em dois momentos, no pavilhão MEO Arena e na Avenida da Liberdade, nas categorias de coreografia, cenografia, figurino, melhor letra, musicalidade, melhor composição original e desfile da avenida.



Por categorias, Madragoa foi o bairro melhor classificado na coreografia, Carnide na cenografia e Alfama no figurino.





Alfama em festa com vitória nas Marchas de Lisboa

O título de melhor letra foi arrecadado pela marcha da Bica, já na categoria de musicalidade destacou-se Alfama e a melhor composição original foi "Piratas on the rock", executada pela Marcha da bela Flor - Campolide.A marcha do Bairro Alto foi a vencedora na categoria de desfile da avenida, informou a EGEAC.À semelhança de anos anteriores, a 85.ª edição das Marchas Populares de Lisboa contou com a participação 20 marchas em competição: Alfama - vencedora do ano passado -, Benfica, Madragoa, Alto do Pina, Carnide, Penha de França, Campo de Ourique, Bica, Castelo, Ajuda, São Vicente, Mouraria, Santa Engrácia, Alcântara, Marvila, Bela Flor -- Campolide, Belém, Olivais, Graça e Bairro Alto.

As marchas que voltaram a entrar este ano a concurso foram Castelo e Belém, ocupando o lugar das marchas do Bairro da Boavista e do Lumiar que participaram no ano passado.



Além das marchas a concurso, na Avenida da Liberdade desfilaram os 32 noivos de Santo António e as três marchas extracompetição: Infantil "A Voz do Operário", Mercados e, pela primeira vez, Santa Casa. Como convidadas participaram as marchas da Associação do Bairro dos Anjos (Leiria), da Rua da Cabine de Quarteira (Quarteira) e da Associação Folclórica Cultural e Recreativa Verde Gaio de Lordosa (Viseu).



Veja o mapa de Lisboa com cada um dos bairros em despique e quais as marchas apresentadas:









Eis a classificação final das 20 marchas a concurso:







Classificações finais das Marchas Populares de Lisboa 2017

Marcha Lugar Pontuação

ALFAMA 1º 247

BAIRRO ALTO 2º 237

MADRAGOA 3º 236

ALCÂNTARA 4º 232

BICA 5º 229

CARNIDE 6º 223

GRAÇA 7º 219

CASTELO 8º 209

SÃO VICENTE 9º 208

PENHA DE FRANÇA 10º 205

MOURARIA 10º 205

AJUDA 12º 202

OLIVAIS 13º 200

BELA FLOR – CAMPOLIDE 14º 195

MARVILA 15º 191

CAMPO DE OURIQUE 16º 181

BELÉM 17º 180

ALTO DO PINA 17º 180

BENFICA 19º 170

SANTA ENGRÁCIA 20º 163

O que achou desta notícia?







32% Muito insatisfeito

32% 6%

6% 10%

10% 8%

8% 44% Muito satisfeito