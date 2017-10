Selos e peças filatélicas raras em leilão público

Sessão terá lugar na casa Paulo Dias, a 21 de outubro.

Por J. Pires Santos | 20:16

A série completa com sobretaxa de correio aéreo de Angola emitida em 1945 ‘Taxa cobrada – taxe perçu’ com valor comercial de 3200 euros, em praça por 1400 euros, é um dos conjuntos filatélicos que vai ser leiloado no dia 21 de outubro no leilão da casa Paulo Dias, em Lisboa.

O catálogo do 71.º leilão apresenta, nas cerca de 100 páginas de imagens, grande parte dos mil lotes que vão estar em leilão público na sede da casa leiloeira na Avenida Duque de Ávila.

Do conjunto, destacamos o selo de 5 réis castanho de D. Maria II, emitido em 1853, considerado raro, com valor comercial de 3400 euros. Tem valor base de licitação de 300 euros.

Um inteiro-postal repicado dos Caminhos de Ferro do Estado, impresso pela Direção do Sul e Sueste, de 15cts, com obliteração de chegada da Ambulância Sul II, considerado como muito raro, tem base de licitação de 300 euros.

Por último, referimos uma coleção de Portugal com selos novos e blocos, desde 1947 a 2007, que pesa cerca de 35 quilos, com preço de catálogo próximo dos 20 mil euros e que está em praça por mil euros.

O catálogo está disponível no site www.leiloespdias.pt

200 ANOS DO NASCIMENTO DE SILVA PORTO

Os Correios de Portugal editam, a 19 de outubro, o inteiro-postal comemorativo dos 200 anos do nascimento de António Francisco Ferreira Silva Porto, comerciante e explorador português que se notabilizou no interior de África.

O inteiro-postal, da autoria do designer Vasco Martins, tem uma tiragem de três mil exemplares, tem taxa paga para o correio doméstico.

Na frente do postal e no canto superior direito apresenta o selo com o logotipo da Sociedade de Geografia de Lisboa (local onde será lançado). O verso apresenta a imagem do explorador Silva Porto.