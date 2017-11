Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

DJ Overule vence prémio da MTV para 'Best Portuguese Act'

Prémio será este domingo à noite atribuído na gala dos prémios, que decorre no The SSE Arena, em Wembley, em Londres.

Por Lusa | 19:27

O DJ Overule foi eleito pelo canal de televisão MTV como 'Best Portuguese Act' (em português algo como Melhor Atuação Portuguesa), tendo sido o mais votado pelos fãs, divulgou este domingo a estação.



Esta categoria, que distingue um artista local por cada canal regional da MTV, era disputada este ano por outros quatros nomes: HMB, Mickael Carreira, Miguel Araújo e Virgul.



"O DJ conquista pela primeira vez o maior prémio de música internacional dedicado a artistas portugueses", referiu o canal, numa breve nota escrita enviada às redações.



O prémio será este domingo à noite atribuído na gala dos prémios MTV EMA 2017, que decorre no The SSE Arena, em Wembley, em Londres.



Na nota enviada, a MTV Portugal destacou que Bruno Castro, mais conhecido como Overule, é o "arquétipo do 'self-made' DJ -- subiu a pulso, trabalhando muito de dia para tocar muito de noite".



A estação também destacou que Overule é "amplamente reconhecido como um dos melhores DJs portugueses e procurado por grandes clubes tanto na Europa como na América".



A cantora norte-americana Taylor Swift lidera este ano as nomeações aos prémios europeus de música do canal MTV.



Taylor Swift, que concorre nas categorias de Melhor Artista, Melhor Look, Melhor Artista Pop, Melhor Vídeo, com "Look What You Made Me Do" e Maiores Fãs, lidera a corrida, seguida do canadiano lusodescendente Shawn Mendes, com cinco nomeações, e do 'rapper' norte-americano Kendrick Lamar e do britânico Ed Sheeran, com quatro nomeações cada.



A cerimónia dos prémios europeus de música (EMA) da MTV acontece anualmente há mais de 20 anos, em diferentes cidades europeias.



Em 2005, os prémios foram entregues em Lisboa.



A anfitriã da cerimónia dos MTV EMA 2017 é a cantora, compositora e atriz britânica Rita Ora.