João Ribas é o novo diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves

Curador foi selecionado por concurso internacional.

O curador João Ribas é o novo diretor do Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, no Porto, tendo sido selecionado por concurso internacional, anunciou esta quinta-feira o Conselho de Administração da Fundação de Serralves, em conferência de imprensa.



A presidente da Fundação, Ana Pinho, disse aos jornalistas que o até agora diretor adjunto do museu foi escolhido por unanimidade.



No final de setembro, a Fundação de Serralves anunciou a abertura de um concurso internacional "para seleção de um novo Diretor do Museu de Serralves, dado que o período de cinco anos" acordado com a anterior diretora, Suzanne Cotter, terminava no último dia de 2017.



"Com o aproximar das comemorações 30/20 em 2019 - 30 anos da Fundação de Serralves e 20 anos do Museu -, abre-se um novo ciclo que terá como pontos altos o reforço da projeção nacional e internacional de Serralves, o projeto de instalação e dinamização da coleção Joan Miró e a abertura da Casa de Cinema Manoel de Oliveira", acrescentou a fundação, que ressalvou então a manutenção de "uma ligação" de Cotter à instituição, nos primeiros meses deste ano, para acompanhar "a programação do Museu".