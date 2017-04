‘A Bela e o Monstro’ chega aos mil milhões

Referência ainda para ‘Logan’, que se mantém como o segundo filme deste ano, com 599,2 milhões de dólares (564,4 milhões de euros), e ‘Kong: Ilha da Caveira’, que encerra o pódio com 552,4 milhões de dólares (520,3 milhões de euros).

Um mês depois de ter chegado às salas mundiais, a mais recente versão da Disney da história de ‘A Bela e o Monstro’ entrou no restrito lote de filmes que ultrapassaram os mil milhões de dólares em receitas (um total de 29 até ao momento).A película protagonizada por Emma Watson e Luke Evans atingiu ontem os 1043 milhões de dólares em bilheteira (982,5 milhões de euros), o que a coloca como o filme mais visto deste ano e no 22º lugar da tabela das obras que mais proveitos alcançaram em sala, uma lista que continua a ser liderada por ‘Avatar’, de James Cameron, que em 2009 fez 2788 milhões de dólares.Contudo, a liderança de 2017 poderá não ficar muito tempo nas mãos do filme da Disney, já que ‘Velocidade Furiosa 8’ teve uma estreia avassaladora. Em apenas três dias, a película protagonizada por Vin Diesel e que conta no seu elenco com nomes como Dwayne Johnson, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren e Kurt Russell, obteve 532,5 milhões de dólares (502 milhões de euros) nas bilheteiras mundiais. Um arranque que deixa antever que esta aventura pode aproximar-se dos números de ‘Velocidade Furiosa 7’, que em 2015 chegou aos 1516 milhões de dólares.