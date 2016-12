‘A Canção de Lisboa’ é o filme luso mais visto do ano

Referência ainda para ‘Balada de um Batráquio’. A curta de Leonor Teles, que venceu o Urso de Ouro em Berlim, foi vista por 8570 pessoas.

A Canção de Lisboa’ vai encerrar o ano como o filme luso mais visto nas salas de cinema nacionais. No total, a última obra da trilogia de clássicos, realizada por Pedro Varela, alcançou 187 341 espectadores (943 mil euros de receitas). Ainda assim atrás dos resultados de ‘O Pátio das Cantigas’ (607 776 espectadores) - o filme português mais visto de sempre - e de ‘O Leão da Estrela’ (198 384), que estrearam durante o ano passado.No ranking geral de 2016, a comédia protagonizada por César Mourão e Miguel Guilherme ficou-se pelo 20º lugar, numa tabela liderada de forma destacada por ‘A Vida Secreta dos Nossos Bichos’, que conta com quase 604 mil espectadores (receitas de três milhões de euros).Entre os filmes lusos, destaque ainda para ‘O Amor é Lindo... Porque Sim!’ (31 415 espectadores) e ‘Cartas da Guerra’ (21 894), que encerram o pódio. Contas feitas, as dez longas- -metragens nacionais mais vistas ao longo deste ano somaram pouco mais de 279 mil espectadores, menos do que os registados por ‘Angry Birds: O Filme’, a décima película mais vista em Portugal em 2016 (279 573).