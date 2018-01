A data de estreia de "A Guerra dos Tronos" é falsa

Maisie Williams desmentiu a informação avançada pelo Metro em relação à data de estreia da série "A Guerra dos Tronos", da HBO. Segundo a publicação partilhada no inicio deste mês, a atriz teria revelado que a oitava temporada iria estrear em abril de 2018.

"Terminamos em dezembro e o primeiro episódio vai para o ar em abril", referiu a protagonista. No entanto, esta é uma afirmação referente a uma outra temporada.



Esta segunda-feira, a intérprete de Arya Stark na série, fez questão de recorrer à conta do Twitter para se dirigir ao público. Numa publicação, esta revelou que a citação foi retirada do contexto. "Só um ‘tweet’ para saberem que a minha citação sobre a data de estreia de A Guerra dos Tronos é completamente falsa e retirada de uma entrevista que dei há anos", escreveu.

Just a tweet letting you know this game of thrones release date "quote" I've supposedly given is completely false and taken from an interview I did years ago.