A história da guerra que matou 10 milhões

No palco, 21 atores – incluindo Sara Barros Leitão, Benedita Pereira, António Durães e Marcello Urgeghe – dividem mais de 200 personagens para contarem a evolução de um conflito que matou 10 milhões de pessoas, feriu mais 20 milhões e que deixou cicatrizes de que o Mundo nunca recuperou.Esta quinta-feira às 21h00 e no domingo às 16h00 sobe à cena ‘A Última Noite’, que conclui o projeto, mas ainda é possível ver a primeira parte, ‘Esta Grande Época’ (sexta às 21h00) e a segunda, ‘Guerra é Guerra’ (sábado, 21h00). Bilhetes entre os cinco e os 17 euros.

É uma maratona de oito horas e meia, mas cada uma das três partes do projeto ‘Os Últimos Dias da Humanidade’, em cena no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, pode ser vista individualmente.‘Esta Grande Época’, ‘Guerra é Guerra’ e ‘A Última Noite’ formam o tríptico com que o austríaco Karl Kraus (1874-1936) pintou a Primeira Guerra Mundial e o encenador Nuno M. Cardoso – que dirigiu os espetáculos com Nuno Carinhas – diz que o texto há muito lhe apetecia."É uma obra-prima do século XX, infelizmente bastante esquecida, e que junta a novidade formal – antecipando o teatro documental, mas também o teatro épico de Brecht ou o teatro absurdo do Beckett – a esta constatação terrífica: nós, seres humanos, não somos capazes de evoluir", reflete o criador. "Cem anos depois da Primeira Guerra Mundial, os conflitos permanecem e a vocação bélica não diminuiu", conclui.