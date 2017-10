Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A memória e a música venceram o Nobel

Kazuo Ishiguro, autor de ‘Os Despojos do Dia’, foi o galardoado pela academia sueca.

Por Duarte Faria | 01:30

Depois de ter gerado controvérsia com a atribuição do Nobel da Literatura a Bob Dylan, a academia sueca voltou este ano à literatura pura e dura para distinguir o escritor britânico de origem japonesa Kazuo Ishiguro, de 62 anos, com o mais importante galardão das letras.



Uma escolha justificada pela capacidade do autor de "desenvolver um universo estético próprio", resultado da "mistura de Jane Austen e Franz Kafka e um pouco de Marcel Proust", que, "em romances de grande força emocional, revelou o abismo sob o sentido ilusório de conexão com o Mundo". "É alguém interessado em compreender o passado, mas que não está à espera de o redimir. Está a explorar o que temos de esquecer para sobreviver", disse a secretária da academia, Sara Danius.



Na primeira reação ao anúncio, Ishiguro disse sentir-se "honrado" e esperar contribuir para uma atmosfera mais positiva numa altura em que o Mundo atravessa tempos turbulentos. "Ficaria profundamente comovido se pudesse ser parte de um tipo de clima que contribua para uma atmosfera positiva", afirmou o Nobel.



Em Portugal, a editora Gradiva tem sido a responsável pela publicação da obra de Ishiguro desde 1995. O editor Guilherme Valente revelou ao CM que a atribuição do Nobel a este autor "não foi uma surpresa" já que se trata de "um grande escritor". Numa obra "marcada pela música" e por um "fio de nostalgia suave e apaziguadora", recomenda a leitura de ‘Nocturnos’ como pontapé de saída para a descoberta de Ishiguro. Já Francisco Vale, da Relógio d’Água, que pela primeira vez editou o autor no nosso país discorda da escolha. "É um autor de mérito, mas não destaco especialmente. Podia citar dez ou vinte autores que mereciam tanto ou mais", explicou.



Contos, cinema e TV

Kazuo Ishiguro nasceu em Nagasaki, Japão, em 1954. No início da década de 60 fixou-se com a família no Reino Unido. Destacou-se com os primeiros contos, escreveu para cinema e TV e é autor de canções. Em 1989 venceu o Booker Prize com ‘Os Despojos do Dia’.



Obra completa

Em Portugal foram publicados todos os seus sete romances, sendo que os três primeiros estão esgotados. O último, ‘O Gigante Enterrado’, foi editado em 2015. A Gradiva já prepara reedições, que chegam este mês.