O mundo perdeu diversas estrelas em 2016. Entre elas figuram David Bowie e George Michael, dois dos maiores ícones da pop das últimas décadas.



Os dois encontraram-se várias vezes, mas uma das atuações que os juntou está a ser usada para recordar George Michael esta segunda-feira, nas redes sociais.



Trata-se de um vídeo filmado em 1992, durante um ensaio para um concerto de homenagem a Freddy Mercury, em que David Bowie e George Michael participaram.





Neste vídeo, Michael aparece a cantar "Somebody to Love", enquanto David Bowie e Seal aparecem ao fundo, a acompanhar atentamente e a cantar com o britânico. Veja, a partir do 3.º minuto: