A vitória triunfal de Bruno Mars nos Grammy 2018

Artista havaiano foi o grande premiado da noite e derrotou favoritos como Kendrick Lamar e Jay-Z.

Por Catarina Figueiredo | 08:58

Bruno Mars foi o grande vencedor da cerimónia de entrega dos prémios Grammy, que este ano teve lugar no Madison Square Garden, em Nova Iorque. O cantor havaiano levou para casa os prémios das seis categorias para as quais estava nomeado: "Melhor álbum do ano", "Melhor música do Ano", "Melhor gravação do Ano", "Melhor performance R&B", "Melhor Música R&B" e "Melhor álbum R&B".O álbum "24k magic" conquistou ainda o prémio "Melhor engenharia de som", um troféu para a equipa técnica que produziu o disco.Já Kendrick Lamar, o grande favorito a ser o "rei" da noite, arrecadou apenas quatro prémios nas categorias de Rap, entre os quais o melhor álbum com o disco "Damn" e a melhor música com "Humble".Jay-Z foi o grande derrotado da noite. Apesar de ser o artista a entrar na cerimónia com mais nomeações, o marido de Beyoncé não levou para casa nem uma grafonola dourada. No entanto, não foi esquecido: Kendrick Lamar recordou-o como um dos artistas que o inspiraram a "fazer rimas" e durante o seu discurso de agradecimento deixa a dica "Jay-Z a presidente".Alessia Cara venceu o troféu de "Melhor Novo Artista" (artista revelação do ano). Já Ed Sheeran foi o grande vencedor nas categorias POP, tendo o seu álbum "÷ (Divide)" conquistado o galardão de melhor do ano.A noite também não foi simpática para "Despacito" de Luis Fonsi, que ao contrário do que se previa, não venceu nenhuma categoria.Nas categorias do rock, The War on Drugs conquistou o galardão de melhor álbum e os Foo Fighters venceram a melhor música do ano.O pontapé de saída na cerimónia de prémios foi dado por Kendrick Lamar, que ao lado de Bono e The Edge (dos U2), e do comediante Dave Chapelle, deixou a plateia ao rubro com uma atuação de "XXX" e "DNA".Com James Corden como anfitrião da gala, os prémios Grammy prosseguiram com Lady Gaga ao piano, que comoveu o público com "Joane", uma música dedicada à sua falecida tia, misturada com "Million Reasons".Sam Smith e Pink foram outros dos nomes que subiram ao palco do Madison Square Garden com "Pray" e "Wild Hearts Can't Be Broken", respetivamente.Rihanna e Dj Khaled apresentaramm, lado a lado, o seu já conhecido 'hit musical' "Whil Thoughts", um dos momentos mais aplaudidos da noite.Uma dupla improvável mas que arrancou vários aplausos, foi Elton John e Miley Cyrus, que junta protagonizou uma das atuações mais nostálgicas da noite, ao reviverem a música "Tiny Dancer", um êxito que brilhou em 1971.Numa atuação pré-gravada junto ao Rio Hudson, os U2 (que atuam em Portugal a 16 e 17 de setembro) cantaram "Get Out of Your Own Way", onde aludiram ao sonho americano, com a Estátua da Liberdade como pano de fundo.Os críticos acreditam que a atuação da noite esteve entregue a Kesha, que juntamente com outras artistas de várias gerações, se emocionou ao cantar "Praying". Vestidas de branco, as cantoras fizeram uma alegoria ao movimento #TimesUp, recordando que não é so em Hollywood que o assédio sexual contra as mulheres existe. Recorde-se que Kesha foi uma das celebridades que deu a cara pelo abuso sexual, ao acusar o seu produtor Dr. Luke de lhe ter disferido vários tipos de abusos sexuais e psicológicos.

Álbum do ano

Childish Gambino – "Awaken, My Love!"

JAY-Z – 4:44

Kendrick Lamar – DAMN.

Lorde – Melodrama

Bruno Mars – 24K Magic

Gravação do ano

Childish Gambino – "Redbone"

Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber – "Despacito"

JAY-Z – "The Story of O.J."

Kendrick Lamar – "HUMBLE."

Bruno Mars – "24K Magic"

Canção do ano

Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber – "Despacito"

JAY-Z "4:44"

Julia Michaels – "Issues"

Logic – "1-800-273-8255"

Bruno Mars – "That’s What I Like"

Artista Revelação

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Melhor performance pop a solo

Kelly Clarkson – "Love So Soft"

Kesha – "Praying"

Lady Gaga – "Million Reasons"

P!nk – "What About Us"

Ed Sheeran – "Shape Of You"

Melhor performance pop de duo ou grupo

The Chainsmokers and Coldplay – "Something Just Like Us"

Luis Fonsi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber – "Despacito"

Imagine Dragons – "Thunder"

Portugal. the Man – "Feel It Still"

Zedd and Alessia Cara – "Stay"

Melhor álbum de pop vocal:

Coldplay – Kaleidoscope EP

Lana Del Rey – Lust For Life

Imagine Dragons – Evolve

Kesha – Rainbow

Lady Gaga – Joanne

Ed Sheeran – ÷ (Divide)

Melhor gravação de dança

Bonobo featuring Innov Gnawa – "Bambro Koyo Ganda"

Camelphat and Elderbrook – "Cola"

Gorillaz featuring DRAM – "Andromeda"

LCD Soundsystem – "Tonite"

Odesza featuring WYNNE and Mansionair – "Line of Sight"

Melhor álbum de dança/eletrónica

Bonobo – Migration

Kraftwerk – 3-D The Catalogue

Mura Masa – Mura Masa

Odesza – A Moment Apart

Sylvan Esso – What Now

Melhor performance rock

Leonard Cohen – "You Want It Darker"

Chris Cornell – "The Promise"

Foo Fighters – "Run"

Kaelo – "No Good"

Nothing More – "Go To War"

Melhor canção rock

Metallica – "Atlas, Rise!"

K.Flay – "Blood in the Cut"

Nothing More – "Go to War"

Foo Fighters – "Run"

Avenged Sevenfold – "The Stage"

Melhor álbum rock

Mastodon – Emperor of Sand

Metallica – Hardwired…To Self-Destruct

Nothing More – The Stories We Tell Ourselves

Queens of the Stone Age – Villains

The War on Drugs – A Deeper Understanding

Melhor álbum de música alternativa

Arcade Fire – Everything Now

Gorillaz – Humanz

LCD Soundsystem – American Dream

Father John Misty – Pure Comedy

The National – Sleep Well Beast

Melhor performance de metal

August Burns Red – "Invisible Enemy"

Body Count – "Black Hoodie"

Code Orange – "Forever"

Mastodon – "Sultan’s Curse"

Meshuggah – "Clockworks"

Melhor performance R&B

Daniel Caesar featuring Kali Uchis – "Get You"

Kehlani – "Distraction"

Ledisi – "High"

Bruno Mars – "That’s What I Like"

SZA – "The Weekend"

Melhor canção R&B

PJ Morton – "First Began"

Khalid – "Location"

Childish Gambino – "Redbone"

SZA – "Supermodel"

Bruno Mars – "That’s What I Like"

Melhor álbum urbano contemporâneo

6LACK – Free 6LACK

Childish Gambino – "Awaken, My Love!"

Khalid – American Teen

SZA – Ctrl

The Weeknd – Starboy

Melhor Álbum R&B

Daniel Caesar – Freudian

Ledisi – Let Love Rule

Bruno Mars – 24K Magic

PJ Morton – Gumbo

Musiq Soulchild – Feel the Real

Melhor performance rap:

Big Sean – "Bounce Back"

Cardi B – "Bodak Yellow"

JAY-Z – "4:44"

Kendrick Lamar – "HUMBLE."

Migos featuring Lil Uzi Vert – "Bad and Boujee"

Melhor performance rap/cantado:

6LACK – "Prblms"

Goldlink featuring Faiyaz & Shy Glizzy – "Crew"

JAY-Z featuring Beyoncé – "Family Feud"

Kendrick Lamar featuring Rihanna – "LOYALTY."

SZA featuring Travis Scott – "Love Galore"

Melhor canção rap:

Cardi B – "Bodak Yellow"

Danger Mouse featuring Run the Jewels and Big Boi – "Chase Me"

Kendrick Lamar – "HUMBLE."

Rapsody – "Sassy"

JAY-Z – "The Story of O.J."

Melhor álbum rap:

JAY-Z – 4:44

Kendrick Lamar – DAMN.

Migos – Culture

Rapsody – Laila’s Wisdom

Tyler, the Creator – Flower Boy

Melhor banda-sonora para media visual:

Baby Driver

Guardians of the Galaxy Vol 2.: Awesome Mix Vol. 2

Hidden Figures

La La Land

Moana: The Songs

Melhor partitura para media visual

Jóhann Jóhannsson – Arrival

Hans Zimmer – Dunkirk

Ramin Djawadi – Game of Thrones: Season 7

Benjamin Wallfisch, Pharrell Williams & Hans Zimmer – Hidden Figures

Justin Hurowitz – La La Land

Melhor álbum de comédia

Dave Chappelle – The Age of Spin & Deep in the Heart of Texas

Jim Gaffigan – Cinco

Jerry Seinfeld – Jerry Before Seinfeld

Sarah Silverman – A Speck of Dust

Kevin Hart – What Now?

Melhor álbum de spoken word

Neil deGrasse Tyson – Astrophysics for People in a Hurry

Bruce Springsteen – Born to Run

Shelly Peiken – Confessions of a Serial Songwriter

Bernie Sanders and Mark Ruffalo – Our Revolution: A Future to Believe In

Carrie Fisher – The Princess Diarist

Melhor canção escrita para media visual

Ryan Gosling and Emma Stone – "City of Stars" (La La Land)

Lin Manuel Miranda – "How Far I’ll Go" (Moana)

Zayn and Taylor Swift – "I Don’t Wanna Live Forever" (Fifty Shades Darker)

Sia – "Never Give Up" (Lion)

Andra Day featuring Common – "Stand Up For Something" (Marshall)

Produtor do ano, não clássico

Calvin Harris

Greg Kurstin

Blake Mills

No I.D.

The Stereotypes

Melhor videoclip

Beck – "Up All Night"

Jain – "Makeba"

JAY-Z – "The Story of O.J."

Kendrick Lamar – "HUMBLE."

Logic featuring Alessia Cara and Khalid – "1-800=273-8255