Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abate de automotora portuguesa causa ira

Associação dos Amigos dos Caminhos de Ferro pede intervenção do Presidente da República.

Por Ana Maria Ribeiro | 08:36

A primeira automotora elétrica construída em Portugal – a Unidade Tripla Elétrica ou UTE-2001 –, fabricada em 1956 pela então Sorefame Metalomecânica Portuguesa, está em fila de abate e deverá ser destruída nos próximos dias. A decisão está a provocar a ira da Associação Portuguesa de Amigos dos Caminhos de Ferro (APAC), que já lançou duas petições públicas em defesa da UTE–2001 e apela ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que intervenha "na salvaguarda do património nacional".



Fonte da Associação, que pediu anonimato, diz que o equipamento "pode ser recuperado" e que "só lhe foram roubados os cabos elétricos", enquanto "a estrutura se mantém intacta".



Informações contrariadas pelo presidente do Conselho de Administração do Museu Nacional Ferroviário, Jaime Ramos. "Não é esse o entendimento dos nossos técnicos: a CP, que é dona do material, pediu-nos um parecer e os nossos profissionais chegaram à conclusão de que a UTE-2001 não tem condições para ser mantida. E é claro que não o fazemos de ânimo leve."



Contactada, Ana Portela, da CP (Comboios de Portugal), afirma que "está garantida a preservação da memória ferroviária através da reserva de outra unidade similar".



Uma resposta que não satisfaz a APAC. "Sabemos de que unidade se trata, mas é uma unidade da terceira fase de produção. Não é a mesma coisa do que estar a guardar a primeira construída no País."