Academia quer recuo no acordo ortográfico

O acento circunflexo é igualmente recomendado para as terceiras pessoas do plural do presente do indicativo, casos de "crêem","lêem" ou "vêem".O estudo sugere, ainda, o regresso do acento agudo às palavras terminadas em "ámos", como "afirmámos", de modo a facilitar a leitura e a distinção face a "afirmamos".A Associação Nacional de Professores de Português e o Grupo de Cidadãos Contra o Acordo Ortográfico de 1990 já se manifestaram contra as alterações propostas, defendendo antes a revogação do acordo.

Desde que entrou em vigor, em 2010, o Acordo Ortográfico de 1990 não deixou de estar envolto em polémica, mas as divergências acentuaram-se ainda mais com o documento ‘Sugestões para o Aperfeiçoamento do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa’, aprovado pela Academia de Ciências de Lisboa.Neste documento propõe-se um recuo de modo a que algumas palavras retomem a antiga grafia. A Academia recomenda o regresso dos acentos às palavras com a mesma grafia, mas significado e pronúncia diferentes, como "pára" e "para".O regresso das consoantes mudas é proposto para palavras que possam causar ambiguidade, sendo este o caso de "espectador" e "espetador".