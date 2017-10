Agente confirma morte do músico norte-americano Tom Petty

Artista norte-americano de 66 anos sofreu ataque cardíaco.

Por Lusa | 03.10.17

O músico norte-americano Tom Petty, que tinha sido hospitalizado depois de sofrer um ataque cardíaco, morreu na segunda-feira aos 66 anos, informou o seu agente, citado pelas agências noticiosas internacionais.



"Em nome da família de Tom Petty, estamos devastados ao anunciar a morte prematura do nosso pai, marido, irmão, líder e amigo Tom Petty", disse, em comunicado, o agente Tony Dimitriades.



O representante do músico disse que Tom Petty morreu rodeado de amigos, familiares e companheiros da banda The Heartbreakers, depois de ter sofrido um ataque caríaco na sua casa em Malibu.



A informação surge horas depois de os meios de comunicação social terem anulado notícias não confirmadas sobre a morte do músico, autor de êxitos como "Free Falin", "Refugee" e "American Girl".



Tom Petty era uma figura conhecida do rock norte-americano e estava em digressão este ano para assinalar os 40 anos de carreira com a banda que habitualmente o acompanhava, The Heartbreakers.



A morte de Tom Petty tinha sido anunciada na noite de segunda-feira pelo canal de televisão norte-americano CBS, mas a Polícia de Los Angeles esclareceu posteriormente que não tinha informações que confirmassem a morte do músico.



Segundo o portal TMZ, o músico estava inconsciente e sem respirar quando foi encontrado, mas os serviços de emergência conseguiram reanimá-lo, tendo sido transportado para o hospital da UCLA de Santa Mónica, no estado norte-americano da Califórnia.