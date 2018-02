Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alexandra Leite anda em digressão teatral

‘No Fim da Linha’ pode ser visto no Teatro da Trindade, Lisboa, até dia 11.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Chegou neste fim de semana ao Teatro da Trindade, em Lisboa, o espetáculo com que as atrizes Alexandra Leite e Cláudia Negrão querem correr o País de norte a sul. ‘No Fim da Linha’ é uma adaptação da peça ‘Au Bout du Rouleau’, do dramaturgo francês Jean-Pierre Martinez, e conta a história de uma escritora em crise de inspiração – e não só – e da jornalista que a visita para a entrevistar.



Alexandra Leite – que vimos em ‘Sim, Chef’ e ‘Ministério do Tempo’, ambas na RTP – faz de escritora e diz que está a adorar interpretar esta personagem.



"É uma mulher vaidosa, com um grande ego, mas está realmente deprimida – embora não o assuma", conta. "Tal como o título da peça indica, ela chegou ao fim da linha, mas a verdade é que nos rimos com ela, em vez de ficarmos tristes."



Esta comédia, que foi encenada por Cláudia Negrão (que também traduziu e adaptou o texto), estreou no âmbito da Mostra de Teatro de Almada, e apresentou-se posteriormente no Teatro António Assunção, também em Almada. Agora estará no Trindade até dia 11, antes de iniciar um périplo pelo País.



"Em maio vamos estar em Sintra, e depois fazer tournée pelo norte de março a julho", conclui Alexandra Leite.



PORMENORES

Estreia mundial em Almada

A peça de Jean-Pierre Martinez nunca tinha sido levada à cena, pelo que fez a sua estreia mundial em Almada. O autor deslocou-se a Portugal para conhecer as atrizes e para assistir a várias sessões do espetáculo no Teatro da Trindade.



Autor muito prolífico

O dramaturgo tem 50 peças escritas, que são de acesso livre online, onde podem ser descarregadas. Diz que não escreve para ser lido mas para ser representado. O seu trabalho está traduzido em dez línguas e as suas comédias foram representadas em 50 países.