Alhandra expõe medalhas do 25 de Abril

Até dia 2 de maio, a Galeria de Exposições Augusto Bértholo, em Alhandra, é palco de um certame medalhístico que assinala o 42º aniversário do 25 de Abril.

O evento – designado por ‘A Medalha e o 25 de Abril’ – foi organizado pelo Espaço Volte Face a convite da União das Freguesias de Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

A exposição apresenta 42 medalhas de 25 escultores portugueses – números que representam, respetivamente, o 25 de Abril e o 42º aniversário da Revolução de Abril.

Entre os escultores representados, estão nomes de criadores internacionalmente reconhecidos, com destaque para Hélder Batista, Dorita Castelo Branco, José João Brito, Luís Filipe de Abreu, Vítor Santos e João Duarte.

No âmbito da inauguração da exposição, o escultor Vítor Santos – autor da escultura da face portuguesa do Euro – apresentou a ‘Medalha Digital’, conceito ilustrado com imagens concebidas e construídas informaticamente mas que têm como objetivo ser realizadas enquanto objecto metálico.

O escultor explicou que as imagens das medalhas apresentadas têm as medidas habituais da medalha de arte (80 mm) e que os materiais usados são os tradicionais: bronze, latão, acrílico e outros.

"Um dos objetivos do Espaço Volte Face é este tipo de acções, que se inserem no âmbito da divulgação da medalha mais elaborada, especificamente no domínio artístico, como obra de arte", lê-se no texto do coordenador, João Duarte, no catálogo da exposição. Com 20 páginas, este intitula-se ‘A medalha e o 25 de Abril’ e abre com um texto de Mário Cantiga, presidente da Junta de Freguesia de Alhandra, seguido da apresentação de uma medalha por cada escultor representado.

