Alice in Chains no cartaz do NOS Alive'18

Banda norte-americana, que se encontra a preparar o sexto álbum de estúdio, tem passagem garantida por Portugal dia 14 de julho, juntando-se a Pearl Jam, Jack White, Franz Ferdinand e MGMT

Por Sónia Dias | 14:14

O próximo álbum dos Alice in Chains - compostos por William DuVall (desde 2006), Jerry Cantrell, Sean Kinney e Mike Inez - sexto da carreira da banda, contará com a produção de Nick Raskulinecz, responsável por trabalhos de grupos como Foo Fighters e Mastodon. Conhecidos por serem uma das mais elogiadas bandas ao vivo de sempre, contam no reportório com êxitos como 'Man in the Box', 'Would?' e 'Rooster'.

Considerada uma das mais influentes e bem-sucedidas bandas de rock de sempre, os Alice in Chains já venderam mais de 20 milhões de discos em todo o mundo e já foram nomeados múltiplas vezes para os Grammy. A par com Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden, fazem parte das 'Big Four' a emergirem na cidade de Seatle na década de 90 e responsáveis pelo rock moderno.

Depois da edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento. Para os fãs que não querem ficar de fora foi colocado à venda um passe de dois dias (12 e 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais.