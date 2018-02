Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alive quase esgotado a 5 meses do arranque

Disponíveis cinco mil bilhetes para 12 e 13 de julho e quatro mil passes para os dois dias.

Por Pedro Rodrigues Santos | 08:51

Menos de 5 mil bilhetes para o primeiro dia e outros tantos para o segundo, sem esquecer 4 mil passes de dois dias, são as entradas que faltam vender para o NOS Alive esgotar por completo.



Os números do festival, que acontece entre 12 e 14 de julho no Passeio Marítimo de Algés, foram esta quinta-feira avançados por Álvaro Covões, em Lisboa, na apresentação da quinta edição do concurso EDP Live Bands.



"Caminhamos rapidamente para um festival completamente esgotado", afirma o promotor, depois de as entradas para 14 de julho e os passes de três dias terem "desaparecido" ainda antes do Natal. "Reino Unido e Espanha são os mercados internacionais mais fortes". Para o estrangeiro já se venderam cerca de 14 mil bilhetes.



Novidade absoluta é a expansão do Live Bands para Espanha. "O NOS Alive é o palco privilegiado para esta iniciativa", explica Álvaro Covões. Ao projeto, para o qual ontem abriram as inscrições, já concorreram mais de 4200 bandas portuguesas e brasileiras. O vencedor nacional, que será conhecido a 18 de maio, terá direito à gravação de um álbum e a tocar nos festivais NOS Alive e Mad Cool, em Espanha.



"Quatro grupos nacionais e dois brasileiros já lançaram discos através deste projeto totalmente português", destaca o responsável do festival. Os portugueses Plastic People, que estão a ultimar o disco de estreia para sair em abril, e os canarinhos Gelpi foram os vencedores da edição do ano passado.