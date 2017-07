Alive termina em festa com Depeche Mode

Banda de Dave Gahan e Martin Gore foi cabeça de cartaz no último dia do festival.

Por Pedro Rodrigues Santos | 09.07.17

Milhares acompanham terceiro dia do NOS Alive

Não demorou muito tempo para o Passeio Marítimo de Algés encher ontem, naquele que foi o último dia do NOS Alive. Se Depeche Mode era a grande justificação para esta enchente, havia motivos de sobra para animar o público. The Black Mamba deu início às hostilidades no primeiro palco para uma multidão considerável, mas era no palco secundário que a festa se fazia, com o rock de Benjamin Booker.De repente, as atenções viraram-se de novo para o palco principal. Em ação estava o pop charmoso dos Kodaline, abraçado por milhares de raparigas que celebravam as canções de Steve Garrigan.Dan Reynolds e os seus Imagine Dragons tiveram no seu último disco ‘Evolve’ o centro da atuação, com excelente receção por parte de milhares de fãs. À hora de fecho da edição, Dave Gahan e Martin Gore dos Depeche Mode faziam a festa com temas no novo álbum, ‘Spirit’.Mais uma vez, o Alive ficou marcado pela venda de bilhetes falsos, que impediu a entrada a uma centena de pessoas. "Foram comprados num site internacional. Tudo indica que o dinheiro será devolvido, até porque também eles foram enganados", disse aoÁlvaro Covões, da Everything Is New.Foi uma das principais razões para o 11º NOS Alive ter esgotado a quase três meses da data. Os Foo Fighters de Dave Grohl ofereceram uma noite de puro rock às 55 mil pessoas que ocuparam, esta sexta-feira, o Passeio Marítimo de Algés.Foi um desfilar de sucessos ao longo de mais de duas horas, com a multidão imparável a cantar em coro os temas de várias gerações."Há já muito tempo que não nos víamos", berrava Grohl para os milhares de fãs que gritavam em êxtase. Ninguém se importou. Afinal, as saudades estavam a ser saciadas no palco.