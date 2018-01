Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alt-J prometem aos fãs concerto inesquecível

Digressão europeia do trio britânico arranca amanhã na Altice Arena, em Lisboa.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Já andam na estrada há sete meses a tocar as canções do novo álbum, ‘Relaxer’, mas cada concerto continua a ser vivido como se fosse o primeiro. Os Alt-J atuam amanhã na Altice Arena, em Lisboa, às 20h30, replicando o êxito que têm angariado junto do público luso nos últimos cinco anos.



"É excelente sentirmos como os nossos fãs reagem à nossa atuação", afirma ao CM Gus Unger-Hamilton, teclista do trio britânico que atuou em julho passado no NOS Alive. "Ainda por cima, os temas deste trabalho ganham uma nova força quando os tocamos ao vivo".



O arranque da digressão europeia no nosso país não foi, por isso, inocente. "Não conseguimos explicar a razão", prossegue o músico, "mas temos uma relação fantástica com Portugal".



Prometido está um espetáculo envolvente, onde luz e vídeo estão em simbiose perfeita com o som do grupo. "O público tem ficado bem impressionado com a maneira como as nossas canções se misturam com o cenário", diz Gus Unger-Hamilton. "E tentamos sempre que a nossa sonoridade não seja imediata para o público", acrescenta.



As entradas para Alt-J custam entre 39 e 47 euros, com a primeira parte assegurada pela cantora Marika Hackman.



Fundados em 2007

Os Alt-J nasceram como quarteto em Leeds, Inglaterra. A letra delta do alfabeto grego, que significa ‘mudança’ ou ‘diferença’, identifica o grupo.



Três álbuns no ativo

‘An Awesome Wave’ (2012), ‘This is All Yours’ (2014) e ‘Relaxer’ (2017) compõem a discografia do grupo, para além de vários singles e mini-álbuns.



Premiados pela música

Os Alt-J têm arrecado várias nomeações da indústria musical. Já ganharam um Mercury Prize e foram nomeados para três Brit Awards e um Grammy.