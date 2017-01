No fim de semana de 21 e 22 de janeiro vai ser possível visitar, gratuitamente, três grutas artificiais situadas na cidade da Amadora. Estas grutas foram escavadas na rocha e fazem parte de uma tradição cultural funerária mediterrânica.

A Necrópole de Carenque pode ser visitada no sábado e no domingo, entre as 10h00 e as 16h00.

