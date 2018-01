Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amores estranhos são favoritos dos Óscares

‘A Forma da Água’ e ‘Linha Fantasma’ chegam amanhã às salas de cinema portuguesas.

Por Leonardo Ralha e Rui Pedro Vieira | 01:37

Dois filmes que somam 19 nomeações para os Óscares estreiam amanhã em Portugal e, embora o favorito ‘A Forma da Água’ concentre atenções, não faltam trunfos a ‘Linha Fantasma’.



Fábula dos tempos da Guerra Fria, ‘A Forma da Água’, filme escrito e realizado pelo mexicano Guillermo del Toro, mostra como a muda Elisa (Sally Hawkins) se deixa encantar por uma criatura anfíbia mantida no laboratório em que faz limpezas. Esta invulgar história de amor, com diálogos em linguagem gestual, tem 13 nomeações, incluindo as categorias de Filme, Realizador, Atriz, Ator Secundário (Richard Jenkins) e Atriz Secundária (Octavia Spencer), tendo ainda uma excelente interpretação de Michael Shannon, que é o verdadeiro ‘monstro’.



Já ‘Linha Fantasma’ é uma das surpresas dos Óscares. Com seis indicações, incluindo Melhor Filme, Melhor Realizador (Paul Thomas Anderson) e Melhor Ator (Daniel Day-Lewis), este filme passado na Londres de 1950 conta como um costureiro de renome dá a cara por um negócio em parceria com a irmã (Lesley Manville, nomeada para o Óscar de Melhor Atriz Secundária), até se apaixonar por uma bela mulher (Vicky Krieps), que se torna a sua musa e põe em causa a ordem que o define.



PORMENORES

Extremos nas apostas

A casa de apostas Ladbrokes vê como provável que ‘A Forma da Água’ (10/11) vença o Óscar de Melhor Filme. ‘Linha Fantasma’ tem as piores hipóteses (100/1).



Papel de ex-contorcionista

A criatura anfíbia de ‘A Forma da Água’ é interpretada por Doug Jones, um ex-contorcionista de 57 anos que Guillermo del Toro costuma usar nos seus filmes.



Despedida de um grande

Daniel Day-Lewis, de 60 anos, quer reformar-se após ‘Linha Fantasma’. Único com três Óscares de Melhor Ator, teve um acidente e quase perdeu a mão.