Ana Moura lidera lista dos discos mais vendidos

Um dos mais aguardados lançamentos cinematográficos de 2015, ‘Star Wars - O Despertar da Força’, foi o filme mais vendido do ano passado. ‘007 Spectre’ ocupa o segundo lugar e a animação da Disney ‘Frozen - O Reino do Gelo’ ficou na terceira posição.



Nos livros, 'Harry Potter e a Criança Amaldiçoada', da britânica J.K. Rowling, liderou a tabela de vendas, com o jornalista português José Rodrigues dos Santos a ocupar a segunda posição com o seu 'Vaticanum'. 'A Rapariga no Comboio', de Paula Hawkins, caiu para o terceiro lugar depois de ter ocupado o topo da lista desde 2014.

Os músicos nacionais dominaram o top dos discos mais vendidos durante o ano de 2016. ‘Moura’, da fadista Ana Moura, lidera a lista, seguida de dois trabalhos de António Zambujo.Com mais de 45 mil cópias vendidas, o disco que inclui o tema ‘Dia de Folga’ é tripla platina e teve direito a uma edição especial com dois CD e dois DVD, incluindo a gravação do concerto da fadista no Coliseu do Porto, em abril último.No top 3 dos discos mais vendidos na rede de lojas Fnac, o segundo e terceiro lugares pertencem a ‘Até Pensei que Fosse Minha’ e ‘Rua da Emenda’, ambos do cantautor António Zambujo, que em 2016 esgotou 28 espetáculos nos coliseus de Lisboa e do Porto em dupla com Miguel Araújo.