André Barros e Myrra Rós: Aquele frio que aquece a alma

O pianista português e a cantora fizeram juntos um dos mais belos discos do ano.

Por Miguel Azevedo | 18:30

Primeiro ouve-se um piano a marcar a marcha do tempo, uma marcha lenta num tempo frio. Depois entra um violino e logo atrás ouve-se uma voz doce (seguida de perto pelo violoncelo, pelo baixo e pela bateria) que canta: "Segurarás a minha mão/ eu segurarei a tua até o final." Assim começa ‘Reasons’, o novo disco de André Barros, feito em estreita e preciosa colaboração com a islandesa Myrra Rós.



Apenas um ano depois do extraordinário ‘In Between’, no qual a cantora nórdica também participou, o pianista volta a fazer um daqueles registos para ouvir de olhos fechados, às escuras, em regime de solidão e de recolhimento absoluto.



Parcialmente gravado na Islândia, no estúdio Sundlaugin, fundado por Sigur Rós - esse expoente máximo da pop minimalista e melancólica -, ‘Reasons’, o novo disco de André Barros & Myrra Rós (uma sociedade infelizmente ainda anónima para muitos) oferece paisagens ainda mais densas, quase gélidas, sombrias, emocionalmente instáveis, mas estruturalmente belas e requintadas.



‘Days of Slumber’ é o primeiro single retirado do disco e o vídeo já pode ser visto por aí, funcionando como uma janela escancarada com vista para o novo mundo idealizado por André Barros e Myrra Rós. Um dos mais belos discos do ano