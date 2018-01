Ano lunar do cão é tema de emissões filatélicas

Série é da responsabilidade dos CTT de Macau.

Por J. Pires Santos | 15:56

O calendário lunar chinês é motivo, todos os anos, de diversas emissões filatélicas sobre esta temática. Os Correios de Macau já emitiram, no início do mês, a 11ª emissão do terceiro ciclo da série ‘Ano Lunar do Cão’.

Este conjunto de cinco selos e um bloco é a primeira do plano de emissões filatélicas dos CTT de Macau para 2018, que é composto por 12 emissões. A série filatélica liga o cão aos ‘Cinco Elementos’ – Metal, Madeira, Água, Fogo e Terra.

Sendo a Terra o elemento deste Ano Lunar, o foco da emissão é o selo ‘cão de terra’.

Sobre esta temática será lançada pelos Correios de Macau na quarta-feira, 31 de janeiro, uma emissão de etiquetas de impressão de franquia comemorativas do Ano Lunar do Cão. As etiquetas com o mesmo motivo têm as taxas de 2, 3, 3,5 e 4,5 patacas.

O carimbo comemorativo desta emissão é ilustrado com o cão, signo do zodíaco deste ano. Segundo o signo, o elemento Terra transporta prosperidade e paz, e o Cão traz abundância e tranquilidade.

A terceira emissão dos CTT de Macau é dedicada à 35ª Exposição Internacional Asiática de Filatelia – MACAU 2018, certame que decorre de 21 a 24 de setembro e que terá lugar no Centro de Congressos e Exposições The Venetian Macao.

Este primeiro evento filatélico internacional macaense é organizado pelos CTT de Macau e pelo Clube Filatélico de Macau e tem o patrocínio da Federação de Filatelia Inter-Asiática – FIAP.

O plano de emissões filatélicas para Macau tem previsto o lançamento de duas séries de selos por ocasião da exposição internacional.