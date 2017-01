António Manuel Ribeiro: para miúdos e graúdos

O músico António Manuel Ribeiro, o líder dos UHF, vai estrear na próxima sexta-feira um espetáculo a solo, no Cineteatro D. João V, na Damaia. Intitulado ‘Há Sempre Uma História’, o espetáculo conta com as canções que o autor guarda "junto à alma, recriações e alguns inéditos", como o próprio define. Entre elas estão alguns temas para crianças. "Há muito tempo que ando a prometer um disco infantil e neste espetáculo vou apresentar duas canções", revela.O concerto contará com três momentos distintos. "No primeiro estarei completamente sozinho com as minhas guitarras, no segundo toco com o meu filho António Côrte-Real e no terceiro surjo mais em formato banda", conta.

Recorde-se que este espetáculo surge numa altura em que se celebram 25 anos de ‘Pálidos Olhos Azuis’, o primeiro disco a solo de António Manuel Ribeiro (1992) e que será reeditado com três inéditos. Depois da Damaia, o espetáculo deverá correr várias salas do País ao longo do ano.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito