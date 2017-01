António Zambujo na Gulbenkian

Depois de esgotar os bilhetes para as atuações agendadas para 1 e 2 de março na Gulbenkian, António Zambujo decidiu dar um espectáculo extra na sala lisboeta no dia 3 do mesmo mês.

Nestes concertos, o músico alentejano vai apresentar o álbum ‘Até Pensei que Fosse Minha’, integralmente composto por temas do brasileiro Chico Buarque. Carminho, Roberta Sá e o Trio Madeira Brasil, entre outros, colaboraram neste trabalho, que é já disco de platina em Portugal.

Este álbum foi lançado em 2016, ano que ficou marcado pelos 28 concertos que António Zambujo deu ao lado de Miguel Araújo nos coliseus de Lisboa e Porto

