‘Apocryphus’ apresenta-se em Lisboa

O álbum, que não está disponível nas livrarias, poderá ser adquirido por 13 euros em eventos dedicados à 9.ª Arte ou por contacto direto com os autores.

O salão nobre da junta de freguesia do Lumiar é, no domingo às 15h30, o palco para a apresentação em Lisboa do primeiro volume de 'Apocryphus'.O projeto de banda desenhada pretende ser uma amostra de divulgação dos trabalhos que os novos ilustradores portugueses estão a realizar.Idealizado por Miguel Jorge, 'Apocryphus' tem por objetivo ultrapassar as restrições que o meio editorial português coloca aos autores que querem trabalhar na banda desenhada, e distribuir por eles, de forma mais equitativa, as receitas obtidas na venda do livro.