Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Araújo e Zambujo de volta... e não vêm sozinhos

César Mourão e Luísa Sobral fazem parte do espetáculo 'Desconcerto' em Abril em Lisboa e Porto

Por Miguel Azevedo | 19:57

Os músicos Miguel Araújo e António Zambujo estão de regresso aos palcos. Mas, desta feita, não vêm sozinhos. Consigo trazem o humorista César Mourão e de caminho apanharam também Luísa Sobral.



Depois de um encontro em férias, no Algarve, completamente informal e descomprometido, mas que acabou em farra, Araújo, Zambujo e Mourão decidiram levar a brincadeira para o palco. Pelo meio desafiaram também a amiga Luísa Sobral. O resultado é um enorme ‘Desconcerto’, uma proposta inusitada que junta música, histórias e bom humor, criado à la minute, absolutamente improvisado. E a verdade é que a brincar, a brincar já estão marcados cinco concertos.



O projeto apresenta-se nos dias 10 e 11 de abril no Teatro Tivoli, em Lisboa, e 16, 17, 18 no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Mas eles são meninos para marcarem mais alguns....