Arcade Fire substituem Björk no festival Paredes de Coura

Banda canadiana vai atuar a 18 de agosto.

Por Lusa | 18:44

A banda canadiana Arcade Fire vai atuar na edição deste ano do festival Paredes de Coura, marcado para agosto, no dia em que deveria atuar a islandesa Björk, anunciou esta terça-feira a organização.



Os Arcade Fire, que têm concerto marcado a 23 de abril no Campo Pequeno, em Lisboa, já esgotado, atuam no festival Vodafone Paredes de Coura a 18 de agosto.



A 25.ª edição do festival decorre de 15 a 18 de agosto.



A banda estreou-se no Paredes de Coura em 2005, ano em que atuaram também, entre outros, Nick Cake, Foo Fighters, Pixies e The National.



Björk cancelou a digressão de verão, que incluía a atuação em Paredes de Coura, "por razões logísticas imprevistas".



Os Arcade Fire, que já atuaram várias vezes em Portugal, a mais recente em 2016, no festival Alive, editaram em julho do ano passado "Everything Now".



Este é o quinto álbum do grupo canadiano, mais 'disco-sound' e eletrónico, gravado entre New Orleans, Paris e Montreal.



"Everything Now" conta na ficha técnica com vários coprodutores, entre os quais Thomas Bangalter, dos Daft Punk, Steve Mackey, dos Pulp, e Geoff Barrow, dos Portishead, e uma longa lista de intérpretes convidados, como Owen Pallet - que assina todo os arranjos de cordas.



Dos Arcade Fire, formados em 2001, fazem parte Win Butler, Will Butler, Régine Chassagne, Jeremy Gara, Tim Kingsbury e Richard Reed Parry.