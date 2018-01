Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arctic Monkeys confirmados no NOS Alive

Banda britânica regressa a Portugal a 12 de julho.

10:50

Os Arctic Monkeys vão estar presentes no NOS Alive, no dia 12 de julho. Depois dos norte-americanos Nine Inch Nails, a organização do festival confirmou esta segunda-feira que a banda britânica também estará presente.



A banda irá tocar no mesmo dia que Trent Reznor e os Snow Patrol.