Antigo presidente do CCB, Antero Ferreira morreu aos 84 anos

O arquiteto e antigo presidente do CCB Carlos Antero Ferreira morreu hoje, aos 84 anos, num hospital em Lisboa, vítima de doença prolongada, informou a família.



Carlos Antero Ferreira, professor da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, foi arquiteto, historiador, ensaísta e poeta.



Nascido em Lisboa a 24 de fevereiro de 1932, foi presidente do Centro Cultural de Belém (CCB) entre 1993 e 1996. Foi ainda presidente do conselho de administração e do conselho diretivo da Fundação das Descobertas.









A nível universitário, foi responsável pela transformação do Departamento de Arquitetura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em Faculdade de Arquitetura integrada na Universidade Técnico de Lisboa, segundo informações prestadas pela família à agência Lusa.



Recebeu vários galardões e distinções e durante a vida académica escreveu mais de 200 títulos, entre livros, ensaios e outros textos.



O velório de Antero Ferreira realiza-se no domingo pelas 14:00 na Igreja de Santo António do Estoril. Na segunda-feira pelas 8:30 haverá uma missa de corpo presente, seguindo depois o funeral para Alcabideche, onde o corpo será cremado.



