Arranca o Flower Power

Festival realiza-se pela primeira vez na Praia de Carcavelos.

Por Ana Maria Ribeiro | 08:32

Os Ten Years After, grupo de rock britânico que fez furor nas décadas de 60 e 70, e The Watch plays Genesis, banda que evoca o período inicial do agrupamento de Peter Gabriel, são as grandes atrações do primeiro dia do Flower Power Fest, que arranca esta quarta-feira na Praia de Carcavelos.



Na sua quarta edição, o festival que é considerado o Woodstock português – pelo espírito revivalista dos anos 60, 70 e 80 – chega ao Estoril com vontade de ficar. Para Sérgio Valadares, diretor do evento, "as praias da linha são o sítio ideal" para acomodarem um festival considerado pelo Ministério do Ambiente como "um dos três com melhores práticas ambientais".



O recinto abre às 16h00, mas antes dos primeiros concertos, que começam às nove da noite, há workshops, jogos tradicionais, yoga, animação e sessões de música com DJ. No cartaz de hoje estão ainda os Led On, conhecida banda portuguesa de tributo aos Led Zeppelin.

Os bilhetes custam 20 euros (diário), 35 euros (passe para os três dias), mas também há pacotes familiares.