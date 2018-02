Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"As Cinquenta Sombras Livre" é o menos visto

Final da saga erótica liderou no fim de semana, mas não conseguiu igualar primeiro e segundo filmes.

Por Sónia Dias | 01:30

Uma vitória acompanhada de derrota. ‘As Cinquenta Sombras Livre’ liderou na sua estreia nos cinemas mundiais, derrotando a animação ‘Peter Rabbit’ e o novo filme de Clint Eastwood, ‘15:17 Destino Paris’. Só nos Estados Unidos, o último capítulo da história de amor, sexo e sadomasoquismo entre Anastasia Steele (Dakota Johnson) e Christian Grey (Jamie Dornan) arrecadou cerca de 31,6 milhões de euros em receitas de bilheteira. A estes juntaram-se mais 80 milhões angariados nas salas estrangeiras, o que significa um total de 111,6 milhões de euros.



Apesar de tudo, os resultados ficaram abaixo dos conquistados pelos dois primeiros filmes. Em fevereiro de 2015, ‘As Cinquenta Sombras de Grey’ rendeu 69,5 milhões de euros no primeiro fim de semana de exibição nos cinemas norte-americanos e 128,3 milhões nos estrangeiros, num total de 197,8 milhões.



No caso de ‘As Cinquenta Sombras Mais Negras’ (fevereiro de 2017), as receitas de bilheteira totalizaram 117,8 milhões de euros a nível global - 38 milhões nos Estados Unidos e 79,8 milhões no estrangeiro.



A trilogia erótica adaptada dos livros de E.L. James está agora a poucos milhares de ultrapassar a marca dos mil milhões de euros em receitas de bilheteira em todo o Mundo. Nada mau se tivermos em conta que os três filmes custaram, ao todo, cerca de 122 milhões de euros.



Segundo a ‘Forbes’, 75% dos fãs da saga são mulheres e, destes, 55% têm menos de 30 anos.