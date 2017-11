Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ator Dustin Hoffman acusado de assédio

Hoffman diz-se arrependido mas Brett Ratner, também acusado, desmente mulheres.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O choque é grande, sobretudo por ser quem é: Dustin Hoffman, atualmente com 80 anos, é o mais recente nome de Hollywood a ser acusado de assédio sexual. A queixa chega de uma escritora e bloguista que, na altura com 17 anos, trabalhou como assistente de produção no telefilme ‘Death of a Salesman’ (‘Morte de um Caixeiro Viajante’), baseado na peça com o mesmo título de Arthur Miller.



Hoffman tinha 49 anos e, segundo Hunter, ter-lhe-á apalpado o rabo várias vezes e, no camarim, depois de lhe pedir uma massagem aos pés, disse que queria "um ovo cozido bem duro e um clítoris bem mole". Ao contrário do que tem sido habitual, porém, o visado não só não protestou inocência como já fez saber publicamente que está arrependido e que aquilo que fez não traduz a pessoa que é.



Caso distinto é o de Brett Ratner (realizador de ‘X-Men: O Confronto Final’), acusado de conduta imprópria por seis mulheres, incluindo Natasha Henstridge, protagonista dos filmes ‘Espécie Mortal’. Henstridge diz que, em 1993, Ratner forçou-a a fazer sexo oral.



O advogado do realizador escreveu uma carta de dez páginas ao jornal americano ‘The Times’ a desmentir tudo.



PORMENORES

Começou com Weinstein

O escândalo de assédio sexual em Hollywood começou em outubro, quando Ashley Judd – seguida de Rose McGowan, Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie – acusou o produtor Harvey Weinstein de abuso. Neste momento, a lista de acusadoras já tem mais de 60 nomes.



A história de Kevin Spacey

Desde que Anthony Rapp acusou Kevin Spacey de abuso, que outros homens têm vindo fazer queixas do ator. O mexicano Roberto Cavazos, que trabalhou com Spacey em Londres, diz que bastava ter menos de 30 anos para ser assediado.