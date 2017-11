Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atrizes recusam-se a trabalhar com Mayer

Ator foi afastado das novelas em abril passado, depois de uma queixa de assédio sexual.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O escândalo em torno de José Mayer pode vir a ter um novo episódio. O ator brasileiro de 68 anos, afastado das novelas desde abril, depois de ter sido alvo de uma acusação de assédio sexual – que o próprio admitiu –, deveria voltar ao trabalho no início de 2018. Contudo, segundo vários sites brasileiros – entre eles o Terra Brasil – um grupo de atrizes da Globo estará a fazer pressão junto da direção para que o castigo se prolongue.



Segundo esses sites, "nenhuma artista de primeiro escalão estaria disposta a contracenar com José Mayer a curto ou médio prazo", uma informação que a Globo ainda não confirmou. Entretanto, apoiantes e detratores do ator têm usado as redes sociais para dar opinião sobre o assunto – na ordem do dia desde que em Hollywood rebentou o escândalo sexual em torno de Harvey Weinstein.



O argumentista Aguinaldo Silva, autor da novela ‘A História dos Lobos’, disse estar a contar com Mayer no elenco. "Se depender de mim, ele já lá está", escreveu na sua página do Facebook. Da parte das mulheres, porém, há menos indulgência.



Ao saber do caso, Letícia Sabatella escreveu nas redes sociais: "José Mayer não se emenda, hein?" e posteriormente confirmou o assédio à revista ‘Veja Rio’.



A colega Camila Pitanga, que contracenou com o ator em ‘Mulheres Apaixonadas’, diz que em vez do ‘beijo técnico’ ele costumava beijá-la a sério, situação que denunciou. O ator já pediu desculpas, mas talvez isso não chegue.