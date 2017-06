Autárquicas ajudam a bater novo recorde de festivais

E a adesão do público continua a ser grande. Depois de um Primavera Sound, que decorreu na semana passada no Porto, com lotação praticamente esgotada, ontem a organização do Marés Vivas informou que o passe geral está esgotado, tal como o bilhete diário para 16 de julho.



O NOS Alive também já está completamente esgotado, assim como as entradas para 13 de julho no Super Bock Super Rock (dia de Red Hot Chili Peppers).



Amanhã a ‘Domingo’, revista publicada em conjunto com o CM, apresenta um trabalho detalhado sobre o impacto dos festivais em Portugal.



Portugal continua a ser um país de festivais e, este ano, deverá ser batido um novo recorde, ultrapassando os 249 eventos realizados em 2016.De acordo com dados da Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aporfest), até ao momento são já 186 os eventos "que anunciaram a sua data de ocorrência, localização e primeiros nomes de artistas para preencherem os seus cartazes", um número "superior" ao registado no ano transato pela mesma altura, adianta aoRicardo Bramão.O responsável da Aporfest realça ainda que em "ano de eleições [as autárquicas estão marcadas para 1 de outubro] existem muitos festivais potenciados pelos municípios", o que também vai contribuir para "aumentar claramente" o número de eventos em relação aos realizados no ano passado.