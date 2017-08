Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banhos aquecem ambiente na Zambujeira do Mar

Jovens passam o dia na Praia do Canal, que é vigiada por vários nadadores-salvadores.

Por Daniela Lapo | 03:00

Durante os cinco dias de Sudoeste os campistas têm várias distrações que vão para lá dos concertos. Uma das atrações principais do recinto é a zona do canal, uma espécie de piscina natural onde os festivaleiros se divertem. "Saímos diretamente da tenda para aqui. O canal é mesmo encostado à área do campismo e por isso é aqui que passamos o tempo até aos concertos", conta Inês Rodrigues ao CM.



Aberta entre as 09h00 e as 19h00, a ‘praia do Canal’, como é conhecida a zona balnear do festival, é o local mais concorrido durante o dia e conta com vigilância de nadadores-salvadores durante o festival.



"É um trabalho difícil porque estamos a falar de malta nova e que muitas vezes não tem cuidado. Mas estamos sempre atentos e até agora tem corrido tudo bem", explica Vasco Matos, nadador-salvador no Sudoeste.



O dia de ontem ainda ficou marcado pela receção ao campista. O português DJ Ride foi o cabeça de cartaz da já tradicional festa. Os concertos no palco principal têm início esta hoje, com a atuação dos The Chainsmokers e do português Richie Campbell.