Batalha épica e sangrenta vai definir o futuro das espécies

‘Planeta dos Macacos: A Guerra’ chega esta quinta-feira às salas nacionais.

12.07.17

‘Planeta dos Macacos: A Guerra’ chega esta quinta-feira às salas nacionais e promete surpreender aqueles que ainda não acreditam que as sequelas podem ser melhores do que os filmes originais.Considerado pelos críticos "um dos melhores filmes do ano", a película de Matt Reeves mostra, com recurso aos mais avançados efeitos visuais, um mundo em permanente conflito, com Coronel (Woody Harrelson) obcecado em aniquilar os símios.Enquanto isso, Caesar (Andy Serkis) faz tudo para proteger a sua comunidade, ao mesmo tempo que adota a órfã humana Nova (Amiah Miller). Contudo, a derradeira batalha está prestes a eclodir.