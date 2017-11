Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Baterista dos AC/DC em Portugal

Músico atua em Lisboa com o seu projeto Chris Slade Timeline

Por Miguel Azevedo | 18:54

Chris Slade, baterista dos AC/DC, está de volta a Portugal, deste feita com a sua banda Chris Slade Timeline. O músico tem concerto marcado para o próximo dia 11 na sala de espetáculos Lisboa Ao Vivo.



Slade regressa assim a território nacional no espaço de um ano depois de em 2016 ter tocado então com os AC/DC no Passeio Marítimo de Algés.



Com carreira iniciada em 1963 ao lado de Tom Jones, Chris Slade juntou-se aos AC/DC em 1989, tendo-se unido depois a Carl Palmer no projeto Asia. Em 2015, regressou aos AC/DC para acompanhar a tour mundial.