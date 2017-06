Beach Party chama milhares de espanhóis

Melhores nomes do ‘DJing’ internacional

Os holandeses Hardwell e Martin Garrix são os nomes mais sonantes do cartaz do festival Beach Party. "Tínhamos de celebrar os 10 anos desta festa e, por isso, conseguimos ter aqui o número um e o número dois dos DJ internacionais, que prometem dois dias inesquecíveis", explicou ao CM Luís Montez, da promotora Música no Coração, que organiza a Beach Party.



"Temos também um grande público espanhol que aderiu muito a este festival e, por isso, promete ser um sucesso", concluiu o responsável.



"Queremos sobretudo que as pessoas se divirtam e, por isso, vamos ter no recinto um espaço para fazer salto invertido. Há várias novidades este ano e esperamos uma grande adesão, à semelhança do que aconteceu o ano passado", disse ao CM Sílvia Braga, da organização do Beach Party. A Martin Garrix juntam-se, amanhã, Tony Junior, Matisse & Sadko, Carnage, Carlos Manaça e Karetus. No sábado, além de Hardwell, atuam KSHMR, Bassjackers, Moksi, Kevu e Miss Sheila.

Exclusivamente dedicado à música eletrónica, o Beach Party arranca na praia do Aterro Norte em Perafita, Matosinhos. Martin Garrix e Hardwell são os cabeças de cartaz, num certame que promete juntar 60 mil pessoas à beira-mar.As portas abrem às 16h00 na sexta e no sábado, e os concertos duram até as 04h00. "São 12 horas de música sem parar nos dois dias. Contamos com 30 mil pessoas em cada dia sendo que temos um grande público espanhol, representam 8 mil entradas neste festival", explicou Luís Montez, responsável da empresa Música no Coração.As novidades desta décima edição passam por um recinto com mais espaço e por uma zona de alimentação com mesas. Os bilhetes VIP, com direito a campismo, já estão esgotados mas ainda há entradas disponíveis para os dois dias por 25 euros. A partir de amanhã os bilhetes são mais caros.