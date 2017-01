Ben Affleck e De Niro nomeados para piores do ano

Desempenho de Ben Affleck em Batman vs Super-Homem é considerado um dos piores do ano





Outra vedeta que não escapa aos 'Razzie' é Johnny Depp, nomeado pelo filme 'Alice do Outro Lado do Espelho', assim como o elenco "outrora respeitável" de 'Beleza Colateral', onde figuram nomes como Will Smith, Helen Mirren, Edward Norton e Kate Winslet.



Os prémios 'Razzie', criados em 1980, são votados online por cerca de mil membros, oriundos de 24 países. São entregues a 25 de Fevereiro, na véspera dos Óscares.







Robert de Niro, Ben Affleck, Ben Stiller e Julia Roberts são as figuras mais sonantes que constam das nomeações dos prémios 'Razzie', que distinguem os piores filmes e atores de cada ano.O filme 'Zoolander 2, dirigido e protagonizado por Ben Stiller, lidera a corrida menos invejada de Hollywood, com oito nomeações para pior filme do ano. Entre elas a de pior ator e realizador - para Stiller mas também para Owen Wilson and Will Ferrell.Ben Affleck é outra estrela na mira dos 'Razzie'. É visado pelo mau desempenho no filme 'Batman vs Super-homem, nomeado para pior filme do ano.