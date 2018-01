Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bilhetes para U2 em Portugal custam entre 37 e 325 euros

Os bilhetes para o concerto dos U2 na Altice Arena, em Lisboa, dia 16 de setembro, vão custar 37, 80, 110, 200 e 325 euros (valor acrescido de 6% de taxas).

Por Sónia Dias | 17:06