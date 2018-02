Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bilhetes para U2 valem 400 euros

Fãs que não conseguiram bilhetes podem encontrá-los agora em sites internacionais.

Por Pedro Rodrigues Santos | 08:19

A especulação com bilhetes para espetáculos musicais está na ordem do dia um pouco por toda a Europa. O caso mais recente é a The Experience + Innocence Tour, dos U2, que passa pela Altice Arena, Lisboa, a 16 e 17 de setembro.



As entradas para os concertos, com preços entre os 37 e os 325 euros, esgotaram em poucas horas mal foram colocadas à venda. Mas os fãs que não conseguiram bilhetes podem encontrá-los agora em sites internacionais com preços a rondar os 400 euros.



A polémica está instalada em Espanha, com o ministro da cultura a prometer uma investigação a um mercado secundário que roça a ilegalidade. Em Portugal as autoridades também estão atentas.