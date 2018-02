Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Black Panther’ é fenómeno no fim de semana de estreia

Filme da Marvel já gerou 98,5 milhões de euros em todo o Mundo.

07:58

A Marvel continua a ser uma máquina de fazer dinheiro e a mais recente aposta nos filmes de super-heróis já é um sucesso de bilheteira.



Em apenas três dias, ‘Black Panther’ (estreou na 5ª feira nas salas nacionais) gerou 98,5 milhões de euros em todo o Mundo.



Nos EUA, onde chegou aos ecrãs na 6ª feira, o filme protagonizado por Chadwick Boseman arrecadou mais de 60 milhões de euros no primeiro dia. É a oitava melhor estreia de sempre em Hollywood.



As estimativas apontam para que ‘Black Panther’ (traduz-se Pantera Negra, mas Portugal mantém o título original) feche o primeiro fim de semana com receitas de mais de 150 milhões só nos EUA.