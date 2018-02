Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Black Panther" vence erotismo

Filme da Marvel é a 5.ª melhor estreia.

Por Sónia Dias | 08:53

Black Panther’, o novo filme da Marvel, liderou a bilheteira no primeiro fim de semana em exibição e tornou-se na 5ª melhor estreia de sempre nos Estados Unidos, depois de ‘Star Wars: O Despertar da Força’ (2015), ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’ (2017), ‘Mundo Jurássico’ (2015) e ‘Os Vingadores’ (2012). E a 15.ª em termos mundiais.



As aventuras do primeiro super-herói negro da Marvel a conquistar o grande ecrã superaram as expectativas. O filme rendeu mais de 325,5 milhões de euros em receitas de bilheteira globais. Em apenas três dias ultrapassou ‘As Cinquenta Sombras Livre’, que já faturou 217 milhões de euros desde a estreia, no início do mês.



Em Portugal, ‘Black Panther’ foi visto por 74 219 pessoas e rendeu 442,3 mil euros em receitas nos primeiros quatro dias em exibição, ficando em primeiro lugar no top, seguido de ‘As Cinquenta Sombras Livre’.



Realizado por Ryan Coogler, ‘Black Panther’ acompanha T’Challa, um príncipe que regressa à sua terra natal em África para reclamar o trono mas que acaba por ter de enfrentar um rival à altura.