‘Blade Runner’ renova culto 35 anos depois

Sequela de clássico de Ridley Scott volta para exibir um futuro que confunde máquinas e homens.

Por Rui Pedro Vieira | 05.10.17

Tal como uma criatura cibernética, o universo futurista do clássico ‘Blade Runner’ reaparece de cara lavada, 35 anos depois.



Para muitos filme de culto que marcou a ficção científica, a trama dirigida por Ridley Scott em 1982 conhece agora uma continuação de luxo, retomando novamente as inquietações de um futuro em que humanos e máquinas se confundem cada vez mais.



A obra ‘Blade Runner 2049’, que chega hoje às salas de cinema, é agora centrada em K (Ryan Gosling), um solitário agente da autoridade que volta a estar no encalço dos ‘replicants’, seres artificiais muito próximos dos humanos. Este polícia, que vive numa cinzenta Los Angeles de arranha-céus e néons, vai procurar desvendar um mistério que pode comprometer a ordem das coisas.



A busca, por caminhos sinuosos, vai levar K a cruzar-se com o criador de máquinas sofisticadas Niander Wallace (Jared Leto) e com o protagonista da obra original, Rick Deckard (Harrison Ford), que se encontra desaparecido há três décadas e que não quer ser encontrado.



O resultado final é uma viagem ambiciosa de arrojo visual que não vai desapontar os fãs.



PORMENORES

Novo realizador

Nesta sequela, Ridley Scott cede o lugar de realizador a Denis Villeneuve (‘O Primeiro Encontro’), mas é produtor executivo.



157 milhões

Este novo ‘Blade Runner’ tem um orçamento muito acima dos 23,4 milhões de euros que custou o primeiro filme.



Óscares

‘Blade Runner – Perigo Iminente’ (1982) foi nomeado para duas estatuetas: melhor direção artística e efeitos visuais.