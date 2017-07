Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Blind Zero com nova digressão e disco na calha

Novo álbum ‘Often Trees’ promete revelar uma banda numa nova dimensão.

Os Blind Zero já estão na estrada com a nova digressão nacional de apresentação ao próximo disco, do qual ‘You Have Won’ é o primeiro single de avanço.



Com edição marcada para o início de Outubro, o novo álbum ‘Often Trees’ promete revelar uma banda numa nova dimensão, mais dura e densa.



Com 23 anos de carreira, o grupo de Miguel Guedes, Nuxo Espinheira, Pedro Guedes, Vasco Espinheira e Bruno Macedo revela, uma vez mais, a sua capacidade de se reinventar sem perder a identidade que os distingue.



O grupo toca no próximo dia 29 no Gerês Rock Fest e no dia 30 no Ficavouga em Sever do Vouga.